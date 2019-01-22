Колобков: приветствую решение исполкома WADA

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Министр спорта Павел Колобков

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) подтвердить статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Я приветствую решение исполкома WADA, и надеюсь на продолжение партнёрского сотрудничества в интересах чистого спорта», — цитирует министра пресс-служба министерства спорта России.

Колобков добавил, что для данного решения WADA были все предпосылки. По его словам, позади большая работа, которую удалось провести качественно в тесном сотрудничестве с экспертами международной организации.

Московская лаборатория должна была предоставить данные экспертам до 31 декабря 2018 года, но возникли проблемы с сертифицированием оборудования. Несоблюдение дедлайна, тем не менее, на решении WADA не отразилось.

Ранее News.ru писал, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Данное решение было принято на заседании исполкома организации, которое состоялось в формате телефонной конференции 22 января. Следующая задача для РУСАДА заключается в том, чтобы до 30 июня 2019 года передать WADA допинг-пробы, хранящиеся в Московской лаборатории.