https://static.news.ru/photo/2d6cd4f8-227b-11ea-ba6f-fa163e074e61_660.jpg Павел Колобков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр спорта РФ Павел Колобков положительно относится к рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оспорить санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России.

На мой взгляд, это правильно, — цитирует Колобкова ТАСС.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.