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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что у России есть хорошие шансы обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Я считаю, перспективы достаточно хорошие, есть аргументация. Считаю, что правильно рассматривать дело в CAS, где есть три арбитра, где решение выносится не на основании рекомендации комитета по соответствию, представляющего то же WADA, — заявил Колобков на пресс-конференции.

Ранее исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Российская сторона может оспорить данное решение в течение 21 дня.