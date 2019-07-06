https://static.news.ru/photo/0c0e8fce-9fd4-11e9-8381-fa163e074e61_1024.jpg Павел Колобков Фото: АГН «Москва»

Обвинения в продаже голосов при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года в отношении Александра Попова и Сергея Бубки надуманы, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

Он выразил уверенность, что этическая комиссия МОК проведёт тщательное расследование.

Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, — сказал он.

Колобков отметил, что в последнее время слышно много различных заявлений и слухов, а спорт становится не предметом обсуждения итогов соревнований, а «каких-то неспортивных вещей».

Саша и Сергей многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители, менеджеры, — подчеркнул министр.

Он добавил, что знает Попова и Бубку как «кристально чистых ребят», которые были такими и когда выступали, и когда руководили, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов МОК — россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака — в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.