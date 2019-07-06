Обвинения в продаже голосов при выборе столицы Олимпийских игр 2016 года в отношении Александра Попова и Сергея Бубки надуманы, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
Он выразил уверенность, что этическая комиссия МОК проведёт тщательное расследование.
Я хорошо и давно знаю и Сашу, и Сергея как честнейших ребят, поэтому не могу в это поверить, — сказал он.
Колобков отметил, что в последнее время слышно много различных заявлений и слухов, а спорт становится не предметом обсуждения итогов соревнований, а «каких-то неспортивных вещей».
Саша и Сергей многое сделали для спорта и как спортсмены, и как руководители, менеджеры, — подчеркнул министр.
Он добавил, что знает Попова и Бубку как «кристально чистых ребят», которые были такими и когда выступали, и когда руководили, передаёт
Как писал News.ru, ранее бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал сообщил, что в 2009 году подкупил членов МОК — россиянина Александра Попова, украинца Сергея Бубку и президента Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Ламина Диака — в обмен на голоса на выборах столицы Олимпийских игр 2016 года.