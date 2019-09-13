Министр спорта России Павел Колобков заявил, что обсуждается вопрос о возрождении спортивной радиостанции «Спорт FM».
Этот вопрос обсуждается, мы надеемся возродить радиостанцию, но она (радиостанция «Спорт FМ». — News.ru) не ликвидирована. Просто произошла реформа. Но спортивная радиостанция нам необходима. Этот вопрос нужно решать, — сказал министр на пресс-конференции.
Единственная в России спортивная радиостанция «Спорт FM» прекратила своё вещание 15 августа 2018 года. News.ru тогда пообщался с бывшими ведущими радио и узнал их мнение.