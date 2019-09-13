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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что во время международного форума «Россия — спортивная держава» весь город будет оформлен в аудиовидео- и световых спортивных инсталляциях.

Мы готовим город и с точки зрения мероприятий. Откроем музеи для свободного посещения, во второй день будет открыт ЭКСПО, будет проведён концерт, организован специальный павильон «Нижний Новгород 800», приуроченный к...