Коллега Канаевой объяснила уход олимпийской чемпионки из сборной России Тренер Быстрова назвала Канаеву замечательным специалистом и человеком

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российская гимнастка Евгения Канаева

Точную причину ухода олимпийской чемпионки Евгении Канаевой из сборной России по художественной гимнастике знает только сама экс-спортсменка, в любом случае она востребована как специалист, заявила NEWS.ru заслуженный тренер России по художественной гимнастике Инна Быстрова. По ее мнению, в жизни каждого человека происходят периоды, когда принимаются подобные решения.

Женя — великая гимнастка и очень замечательный тренер. Мы не знаем всех причин. Я Женечку уважаю. Это не только гимнастка, это великолепный, добрейший человек, она всегда поможет. Это удивительное качество в людях, которое я редко наблюдаю. Она замечательный тренер, может работать с любым. У нее неконфликтный характер, она всегда учится, несмотря на то что единственная двукратная чемпионка в личном разряде, — сказала Быстрова.

Канаева покинула тренерский штаб сборной России по художественной гимнастике. Она сама сообщила об этом в Instagram (деятельность в РФ запрещена), поблагодарив коллег за помощь и поддержку.

Канаева является 17-кратной чемпионкой мира, на Олимпиаде 2008 года в Пекине и Играх 2012 года в Лондоне она завоевала золотые медали в многоборье. В тренерский штаб спортсменка входила с 2015 года.