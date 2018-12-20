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Кокорин в СИЗО захотел общения со священником

Александр Кокорин Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Александр Кокорин

спорт [ версия для печати ]

Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся под арестом в следственном изоляторе, обратился к духовному самообразованию.

«Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — передают слова футболиста «Известия».

Ранее появилась информация, что Кокорин посоветовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и Уголовный кодекс РФ.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Жена Мамаева нашла для мужа идеальный клуб, писал News.ru.


#футбол #сизо #АлександрКокорин
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