Кокорин в СИЗО захотел общения со священником

Футболист питерского «Зенита» Александр Кокорин, находящийся под арестом в следственном изоляторе, обратился к духовному самообразованию.
«Читаю Новый Завет. Считаю, главное — как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться», — передают слова футболиста «Известия».
Ранее появилась информация, что Кокорин посоветовал россиянам прочитать «Графа Монте-Кристо» Александра Дюма и Уголовный кодекс РФ.
Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Фигурантами стали также брат Кокорина и их общий друг. Срок содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.
Жена Мамаева нашла для мужа идеальный клуб, писал News.ru.