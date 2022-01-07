Кокорин стал «посмешищем года»

Нападающий итальянского клуба «Фиорентина» Александр Кокорин стал обладателем антипремии «Футбольная урна» в номинации «Посмешище года». Награда вручается худшим игрокам чемпионата Италии. Об этом сообщается на официальном сайте учредителя премии Calciobidoni.

Из 48 номинированных игроков особого внимания удостоен Кокорин из «Фиорентины». Футболист, которого многие считают провалом. Российский нападающий, которого вечно называют талантливым, так и не раскрылся, подарив болельщикам «Фиорентины» лишь разочарование, — сказано в сообщении.

В текущем сезоне спортсмен провёл за «Фиорентину» пять матчей и не отметился результативными действиями. Кокорин набрал 53,21% голосов, опередив полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабьо (22,02%) и футболиста «Салернитаны» Симу (9,17%).

Ранее российскую лыжницу Наталью Непряеву обвинили в том, что она наступила на лыжи соперницы во время масс-старта на «Тур де Ски». С таким заявлением выступила спортсменка из Норвегии Хейди Венг, которая отметила, что из-за этого она не смогла ускориться.

Известно, что россиянка Наталья Непряева выиграла золотую медаль в женском масс-старте классическим стилем. С большим отрывом второй финишировала Хейди Венг. Благодаря этой победе российская спортсменка захватила лидерство в общем зачёте Кубка мира.