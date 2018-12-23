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Кокорин и Мамаев сыграют в футбол с сотрудниками СИЗО

Павел Мамаев Сергей Киселев/АГН "Москва"

Павел Мамаев

спорт [ версия для печати ]

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в составе команды заключённых проведут матч с охранниками следственного изолятора, в котором они находятся под арестом. Идею одобрили в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

«Отличная идея! Всё, что мне нужно, — чтобы я сам собрал команду. Кокориных — старшего и младшего — уговорю, не сомневайтесь! Никто не откажется, вот увидите…» — цитирует Мамаева «МК».

Брат Кокорина Кирилл также с воодушевлением принял эту новость. О дате матча не сообщается.

Кокорин, его брат и Мамаев арестованы по делу о нанесении побоев и хулиганстве. Срок их содержания под стражей был продлён до 8 февраля 2019 года. Спортсмены частично признали вину в хулиганстве, но заявили, что в их действиях не было преступного сговора. Адвокаты просили освободить своих подзащитных под залог в 10 млн рублей, но следствие посчитало, что изменение меры пресечения позволит задержанным скрыться от правосудия.

Ранее появилась информация, что следствие изменило обвинение футболистам. Теперь спортсменам вменяют статью 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью») вместо статьи 116 УК РФ («Побои»).

Как писал News.ru, в команде Слуцкого обратились к Кокорину.


#футбол #сизо #АлександрКокорин #ПавелМамаев
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