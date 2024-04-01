Клопы, террористы, грязная Сена: Париж проваливает подготовку к Олимпиаде

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За обсуждениями условий допуска российских и белорусских спортсменов до летних Олимпийских игр — 2024 в Париже многие не замечают потока сообщений о серьезных проблемах с организацией соревнований. Причем говорят об этом западные СМИ, а не российские чиновники и официальные лица. NEWS.ru — подробнее о том, почему Игры оказались под угрозой срыва.

Террористы могут устроить новые атаки

Крупные спортивные соревнования всегда являются возможной целью для террористов, а в сложившейся международной обстановке вероятность новой атаки повышена до предела. The Guardian сообщила о том, что после теракта в московском «Крокусе» власти Франции задумались об изменении формата или полной отмене церемонии открытия Игр.

Мероприятие должно пройти под открытым небом, а гвоздем программы станет грандиозный парад на Сене. Участников церемонии хотят разместить на 94 лодках, но теперь программу могут скорректировать из-за сложностей в обеспечении безопасности. Кроме того, рассматривается возможность радикально снизить количество приглашенных зрителей или вовсе от них отказаться.

«Мы сталкиваемся с несколькими вызовами при организации Игр. Первый из них — это безопасность. Террористическая угроза сохраняется, это огромная проблема», — заявлял президент Франции Эммануэль Макрон.

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Соревнования по плаванию на открытой воде могут сорваться

Еще одной особенностью Игр в Париже должны стать соревнования среди пловцов на открытой воде, которые планируется провести прямо в Сене в центральной части города. Однако, как сообщает France24, разрешение на это до сих пор не получено из-за слишком высокого уровня загрязнения воды.

Купание в Сене запрещено с 1923 года, но организаторы обещали решить эту проблему. За несколько месяцев до старта соревнований этого так и не произошло, концентрация опасных веществ в воде все еще зашкаливает. Никакого плана Б по проведению соревнований до сих пор не объявлено.

Транспортная система Парижа может не справиться с нагрузкой

Как уточняет портал Inside the Games, все спортивные объекты Олимпиады построены и готовы принимать соревнования, но с транспортнойсистемой есть определенные проблемы. Парижское метро, перевозящее около четырех миллионов пассажиров в сутки, столкнется с увеличением нагрузки в два-три раза, а запланированная в связи с этим грандиозная модернизация затягивается.

Власти хотели построить четыре новые линии метро к старту Игр, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинулись, и теперь к церемонии открытия сдадут только одну ветку. Организаторы уверяют, что транспортная система Парижа справится с проведением Олимпиады, но у специалистов есть сомнения на этот счет.

Проблема может усугубиться из-за забастовки сотрудников наземного и подземного общественного транспорта. Несколько крупных профсоюзов поставили властям жесткий ультиматум с требованием повысить зарплату трудящимся в этой сфере. В противном случае обещается организация в городе транспортного коллапса во время Олимпиады. На данный момент сторонам не удалось прийти к консенсусу.

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В Париже наблюдается дефицит жилья

Транспортная проблема встанет особенно остро еще и потому, что в Париже фактически закончились свободные места в гостиницах и варианты со съемом жилья на время проведения Игр. Точнее, как сообщает Reuters, свободные места в черте города остаются, но цены на них взлетели до предела. К примеру, один трехзвездочный отель предлагает двухместный номер за €2000 за ночь.

Сервис бронирования жилья Airbnb обратился к жителям Парижа с призывом активнее сдавать свое жилье, но уже сейчас понятно, что многие болельщики будут жить в пригородах и добавлять нагрузки парижской транспортной системе.

The Guardian также рассказывала об уловке, на которую пошли власти Франции для уменьшения пассажиропотока на время Игр. В общественном транспорте и на остановках Парижа появились агитационные плакаты с призывом к горожанам перейти на удаленный формат работы на время Олимпиады. Особенно беспокойные парижане переживают, что за рекомендациями последует принуждение и для местных жителей устроят локдаун наподобие того, что был во время пандемии коронавируса.

Борьба властей с бомжами вызвала общественный резонанс

Осенью прошлого года власти города начали радикальную борьбу с бездомными, которые в изобилии проживают на центральных улицах Парижа. Как сообщали СМИ, в других городах Франции начали создавать временные центры для содержания маргинальных элементов, которые ранее жили в Париже. Параллельно была закрыта большая часть центров помощи бездомным в столице, где их обеспечивали едой, одеждой и медикаментами, помогали с ночлегом.

Многие общественные организации Франции осудили такой подход, усмотрев в нем дискриминацию по социальному признаку. Зная любовь французов к забастовкам и протестам, защитники бездомных вполне могут подготовить масштабные акции к старту Игр. Уже сейчас представители малообеспеченных слоев населения и беженцы из стран Африки и Ближнего Востока регулярно устраивают манифестации у мэрии Парижа.

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/Global Look Press

Парижу угрожает рекордная жара и нашествие паразитов

Как сообщает издание The Brussels Times, в Париже всерьез опасаются нашествия клопов в гостиницах, транспорте и других общественных местах, включая Олимпийскую деревню. На крошечных насекомых-паразитов начали жаловаться в конце осени прошлого года, после чего отельеры и компании-перевозчики затеяли масштабную войну с ними и вскоре отчитались о полной победе.

Однако существенный наплыв людей в Париж в летнее время может серьезно усугубить проблему с клопами. Кроме того, синоптики пугают возвращением в августе рекордной жары 2003 года, когда из-за перегрева и вызванных им последствий умерло около 15 тысяч французов. Учитывая огромное количество проводимых олимпийских соревнований на открытом воздухе, жара может стать большой проблемой.

Проблемой для города, а значит, и для организаторов Игр, давно стали крысы, которые заполонили улицы Парижа. Ситуацию усугубляют регулярные забастовки работников городских служб по уборке мусора.

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