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Кириченко рассказал о Зинченко в «Уфе»

Дмитрий Кириченко Светлана Бекетова/soccer.ru/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Дмитрий Кириченко

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил, что не отказался бы от усиления состава. По словам 42-летнего специалиста, уфимцам не помешало бы укрепить две-три позиции.

«У „Уфы“ достаточно скромные финансовые возможности. Но мы с руководством клуба очертили позиции, которые необходимо укрепить. Их немного, но они действительно нуждаются в усилении», — цитирует Кириченко «Советский спорт».

Также Кириченко опроверг слух о переходе в «Уфу» полузащитника Александр Зинченко из «Манчестер Сити». Не будет в «Уфе» и хавбека ЦСКА Хетага Хосонова.

«Я бы не отказался от игрока „МанСити“, но это больше можно рассматривать как шутку. Зинченко выступает в АПЛ и вряд ли готов вернуться в Россию. Что касается Хосонова, то сейчас он для нас точно не приоритет», — заключил Кириченко.

Ранее News.ru сообщал, что бюджет Российского футбольного союза (РФС) в случае прихода на пост президента Александра Дюкова планируют увеличить.


#футбол #трансфер #АлександрЗинченко #ХетагХосонов #ДмитрийКириченко #ФКУфа
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