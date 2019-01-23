Кириченко рассказал о Зинченко в «Уфе»

Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко отметил, что не отказался бы от усиления состава. По словам 42-летнего специалиста, уфимцам не помешало бы укрепить две-три позиции.
«У „Уфы“ достаточно скромные финансовые возможности. Но мы с руководством клуба очертили позиции, которые необходимо укрепить. Их немного, но они действительно нуждаются в усилении», — цитирует Кириченко «Советский спорт».
Также Кириченко опроверг слух о переходе в «Уфу» полузащитника Александр Зинченко из «Манчестер Сити». Не будет в «Уфе» и хавбека ЦСКА Хетага Хосонова.
«Я бы не отказался от игрока „МанСити“, но это больше можно рассматривать как шутку. Зинченко выступает в АПЛ и вряд ли готов вернуться в Россию. Что касается Хосонова, то сейчас он для нас точно не приоритет», — заключил Кириченко.
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