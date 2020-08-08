Кикнадзе ответил на критику болельщика

https://static.news.ru/photo/b1e4dd44-d96d-11ea-b753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе заявил, что не уйдёт со своего поста, несмотря на пожелания болельщиков команды.

Таким образом он ответил на критику фанатов. Кикнадзе были сделаны замечания по поводу увеличения стоимости абонементов, не решённого вопроса в отношении выездов, а также плохого сайта.

Я всё услышал, все всё услышали, вы получили аплодисменты. Я не согласен с тем, что вы сказали. Комментировать не буду, — передаёт слова Кикнадзе корреспондент NEWS.ru.

Также главный тренер «Локомотива» заявил, что он не уйдёт, а сделает всё возможное, чтобы клуб стал сильнейшим.

Ранее московский «Локомотив» проиграл «Зениту» на стадионе «ВЭБ Арена». Суперкубок ушёл в Петербург. Встреча завершилась со счётом 2:1.