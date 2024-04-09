Кевин Джонсон раскрыл свое отношение к выступлению на ОИ без флага и гимна Кевин Джонсон: победа на Олимпиаде важнее, чем флаг и гимн

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Если на Олимпиаду нельзя поехать с национальной символикой, то нужно ехать без нее, высказал мнение в интервью NEWS.ru американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство. Он считает, что свою страну можно прославить победой на Олимпиаде.

Лично я поехал бы без флага и гимна. Но я бы подпитался этой негативной энергией из-за того, что я не могу выступать без флага и гимна, и удостоверился бы, что все, с кем я бился бы на ринге, помнят, из какой я страны. Нет же никакого флага, когда ударяют в гонг, правда? Я понимаю радость, гордость и уважение, которые мы все имеем по отношению к своей стране. Но есть и другие способы представлять ее. Можно выразить это своими победами. Пусть вы не можете сделать так, чтобы на Олимпиаде был ваш флаг, но вы можете победить, — сказал Джонсон.

Он добавил, что можно поднять флаги и сыграть гимн хоть тысячу раз, но кто увидит это? А когда вы победите, все это запомнят, считает спортсмен.

Спортсмены тренируются годами в ожидании этих моментов на Олимпиаде. Они горят и волнуются перед боями, у них появляются «бабочки» в животе. И все не потому, что будет флаг или гимн, а потому что они хотят победить. И если вы действительно любите свою страну, то нужно побеждать. И так вы покажете, что ваш флаг и гимн действительно значат для вас. Вот почему вы должны выходить и бороться. Покажите всем, что вы можете бороться, даже если не будет никакой поддержки. Просто побеждайте — и вас будут уважать, — заключил Джонсон.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сообщила NEWS.ru, что ни призовых, ни «машин на Красной площади» для российских олимпийцев не будет. Она посчитала неуместным платить атлету, который выступает не за страну, а в нейтральном статусе.

В Сети разгорелся скандал из-за высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер. Она назвала бомжами российских спортсменов, которые примут участие в Олимпиаде в Париже.