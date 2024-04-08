Боксер Кевин Джонсон назвал разницу между выборами в России и США Кевин Джонсон назвал прямые выборы президента главным преимуществом РФ перед США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кевин Джонсон

Американский боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, рассказал в интервью NEWS.ru о разнице между президентскими выборами в США и России. Он заявил, что в РФ президента выбирают, а в США этот процесс не является прямым.

Я отвечу двумя словами. Потому что в России президент избирается напрямую. Кто набирает больше голосов, тот побеждает. В США это не так, — сказал боксер.

Он также добавил, что никогда не ходил ни на какие выборы в США, так как не считает их честными.

15 марта Джонсон, выступающий в тяжелой весовой категории, проголосовал на выборах президента России и сделал кадры этого процесса для NEWS.ru. Спортсмен, который в январе 2024 года получил гражданство РФ, посетил избирательный участок в Самаре.

Джонсон — экс-претендент на титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. В 2009 году он боксировал за этот титул с Виталием Кличко и проиграл единогласным решением судей.

В активе 44-летнего боксера 36 побед (20 — нокаутом), 22 поражения и 2 ничьи.