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Кёрлингист Крушельницкий обратился в Генпрокуратуру

Александр Крушельницкий Петр Ковалев/ТАСС

Александр Крушельницкий

спорт [ версия для печати ]

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий отправил обращение генеральному прокурору Российской Федерации Юрию Чайке с просьбой предоставить полные результаты расследования по его делу. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.

«Генеральная прокуратура РФ после обращения к вам проводила расследование данной ситуации. Результаты расследования данной ситуации мне до сих пор не известны», — говорится в заявлении спортсмена.

Крушельницкий подчеркнул, что он вместе со своей женой Анастасией Брызгаловой проходил проверки на полиграфе. Также он отметил, что проводился ряд действий с членами сборной России по кёрлингу и другими лицами. По его словам, из обрывочных данных, которые он получил в Министерстве спорта РФ и Федерации кёрлинга России, ему стало известно, что в действиях некоторых лиц были выявлены нарушения, которые привели или могли привести к попаданию в организм спортсмена запрещённого препарата.

«Однако никакие документы мне получить не удалось… У меня ещё есть шанс защитить своё честное имя и, как минимум, побороться за снижение срока дисквалификации».

На Олимпийских играх 2018 года спортсмен сдал положительную допинг-пробу. В крови кёрлингиста обнаружили мельдоний (милдронат). Крушельницкий завоевал бронзовые медали в турнире смешанных пар вместе со своей супругой Анастасией Брызгаловой. CAS признал Крушельницкого виновным в нарушении антидопингового законодательства и аннулировал его результаты.

CAS вынес решение о дисквалификации спортсмена 4 декабря 2018 года. Дисквалификация вступает в силу с 12 февраля текущего года. Крушельницкий воспользовался правом подачи апелляции в течение 21 дня с момента получения решения.

Ранее News.ru сообщал, что российский кёрлингист Александр Крушельницкий удивился решению Спортивного арбитражного суда (CAS).


#АлександрКрушельницкий #керлинг
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