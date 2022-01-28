Керимов победил Дудаева на турнире ACA 135 и стал претендентом на титул

Бывший чемпион ACA Рустам Керимов одержал победу над соотечественником Абдулом-Рахманом Дудаевым в поединке, который прошёл в Грозном. По итогам трёх раундов судьи единогласным решением отдали победу небитому уроженцу Дагестана.

Отметим, что это была вторая встреча бойцов. Первый раз они встретились в клетке в 2019 году, когда оспаривали вакантный пояс чемпиона ACA в легчайшем весе. Тогда победа также досталась Керимову единогласным решением судей.

Поскольку на кону реванша на этот раз не было титула, встреча в рамках турнира ACA 135 прошла по регламенту трёх раундов, в которых сильнее был Керимов. Счёт судейских записок: 30:29, 28:27, 28:27, 28:27 и 28:27.

Таким образом, Керимов стал официальным претендентом на титул организации. Его соперник определится в поединке между Магомедом Бибулатовым и Олегом Борисовым, который состоится на одном из ближайших турниров ACA.

В активе Керимова 14 побед в 14 боях. Дудаев одержал 27 побед при семи поражениях.

Ранее стало известно, что российский боец смешанных единоборств Тимур Валиев примет участие в турнире UFC Fight Night 204. Его соперником будет валлиец Джек Шор. Встреча состоится 19 марта в Лондоне.