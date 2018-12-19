КДК отменил штраф «Спартака» за баннер

https://news.ru/storage/news/12a5aaf8d0aec5ba0abc36ca03b16600/c03cd80c-354e-4a80-90f9-4bef86b50487_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) после рассмотрения документов от делегата матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и махачкалинским «Анжи» принял решение об отмене штрафа «красно-белым» за баннер, который вывесили фанаты клуба. На «Спартак» был наложен штраф за несогласованный баннер в секторе для болельщиков гостей встречи.

«Мы получили письмо от "Спартака" и делегата матча о том, что баннер болельщиков клуба на матче с "Анжи" соответствовал установленным размерам», — приводит слова председателя комитета Артура Григорьянца РИА Новости.

Он отметил, что баннер не носил оскорбительный характер. Поэтому ранее наложенный штраф в размере 25 тыс. рублей отменён.

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» со счётом 3:0. В турнирной таблице РПЛ «Спартак» занимает 4-ю строчку, набрав 28 очков.