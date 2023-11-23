Казахстанцы атаковали аккаунты «Манчестер Юнайтед» в соцсетях Болельщики из Казахстана заполонили соцсети МЮ после слухов о трансфере Алипа

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Нуралы Алип

Казахстанские болельщики атаковали страницу английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» в Instagram (деятельность в РФ запрещена) после того, как появились сообщения о возможном переходе в команду защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа. Под последним постом МЮ пользователи оставили 250 тысяч комментариев на казахском языке.

Помимо разговоров на футбольные темы фанаты оставляли под постом объявления о продаже товаров и аренде квартир в Казахстане. Число комментариев казахстанских болельщиков превысило средний показатель для аккаунта команды. В среднем посты клуба набирают от тысячи до пяти тысяч комментариев.

Казахстанские СМИ сообщили, что руководство «Манчестер Юнайтед» заинтересовалось Алипом. Представители клуба приезжали на его игру в составе сборной Казахстана против Словении. Трансфер футболиста оценивается в €2 млн.

Ранее бывший игрок ЦСКА и сборной России 33-летний Алан Дзагоев объявил о завершении футбольной карьеры. По словам спортсмена, за последние пять лет он получил много травм и ему стало сложнее играть на профессиональном уровне.