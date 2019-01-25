Касаткина покинет топ-10 рейтинга WTA

https://news.ru/storage/news/5b15efaa1f70fca58712ec06941f9291/5953653b-a45a-4537-899e-fbd3d32868a8_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинет первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Открытого чемпионата Австралии.

Её вытеснит белоруска Арина Соболенко. Обновлённый рейтинг будет доступен на официальном сайте ассоциации в понедельник, 28 января.

Касаткина вошла в топ-10 в конце предыдущего сезона после победы на Кубке Кремля. Это произошло с ней впервые в карьере.

В Австралии россиянка проиграла в первом круге швейцарке Тимее Бачински. Соболенко на турнире дошла до третьего раунда и проиграла 17-летней Аманде Анисимовой из США.

Как писал News.ru, Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open.