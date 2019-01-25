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Касаткина покинет топ-10 рейтинга WTA

Российская теннисистка Дарья Касаткина Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Российская теннисистка Дарья Касаткина

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Дарья Касаткина покинет первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после Открытого чемпионата Австралии.

Её вытеснит белоруска Арина Соболенко. Обновлённый рейтинг будет доступен на официальном сайте ассоциации в понедельник, 28 января.

Касаткина вошла в топ-10 в конце предыдущего сезона после победы на Кубке Кремля. Это произошло с ней впервые в карьере.

В Австралии россиянка проиграла в первом круге швейцарке Тимее Бачински. Соболенко на турнире дошла до третьего раунда и проиграла 17-летней Аманде Анисимовой из США.

Как писал News.ru, Касаткина уступила 145-й ракетке мира на Australian Open.


#теннис #ДарьяКасаткина
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