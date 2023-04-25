Гроссмейстер Карякин объяснил, почему больше не выступает

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Карякин

Гроссмейстер Сергей Карякин в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что не готов играть без российского гимна и флага. Он также предположил, что условия участия в международных турнирах для российских спортсменов будут и дальше ужесточаться. По словам шахматиста, он не согласен и на подписание писем против своей страны.

Я не готов играть без гимна, без флага. Я уверен, что не за горами будут всякие письма против своей страны. Они уже, в принципе, в шахматном мире есть, например, готовый пример — это американская серия, которую курирует бывший чемпион мира, а ныне оппозиционер американской серии, называется «Гранд Чесс Тур». И если российского спортсмена туда зовут только на условиях, что он подписывает письмо против своей страны, я вижу, что подобное, скорее всего, будет делать и МОК, — заявил Карякин.

Спортсмен подчеркнул, что воспринимает такие условия на турнирах как угрозу национальной безопасности и государству. И по этой причине гроссмейстер отказывается от сотрудничества с организациями, вводящими подобные условия.

В феврале Карякин рассказал NEWS.ru, что из-за санкций, наложенных на российских спортсменов после начала СВО, лишился возможности выступать на международных соревнованиях. По его словам, основное, что он потерял — это возможность участвовать в розыгрыше за первенство мира.

Он добавил, что при этом приобрел определенное количество новых друзей, единомышленников, с которыми постоянно общается.