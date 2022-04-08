Каррера рассказал, на какие места мог бы претендовать «Спартак» в Серии A

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил качество игры и перспективы московского клуба, если бы тот выступал в итальянском чемпионате. 57-летний футбольный специалист в интервью «РБ Спорту» выразил уверенность, что красно-белые никогда не смогли бы занять место в десятке лучших команд Серии A.

Уверен, «Спартак» в итальянской лиге не боролся бы за последние места. Конечно же, с пятого по десятое место они бы никогда в жизни не заняли, там играют намного сильнее команды. Но 12-13-е место — точно бы занимали красно-белые в Серии A, — сказал Каррера.

Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России в 2017 году. Тренер покинул команду в 2018 году и непродолжительное время работал в греческом АЕКе и итальянском «Бари».

«Спартак» в данный момент набрал 27 очков после 23 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Это худший результат команды в истории чемпионатов России. Следующий матч москвичи проведут против тульского «Арсенала» 10 апреля.