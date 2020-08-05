Карпин рассказал, чем был вызван его выпад в адрес РПЛ

https://static.news.ru/photo/a90b39fc-d7d8-11ea-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Валерий Карпин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что его критический выпад в адрес Российской прмьер-лиги (РПЛ) на фоне пандемии коронавируса не был вызван лишь эмоциями.

Ранее Карпин обрушился с критикой на РПЛ, заявив, что нынешний чемпионат России по футболу ненормальный, так как решение о проведении матчей принимает Роспотребнадзор, а некоторые клубы и вовсе скрывают больных коронавирусом футболистов.

Это не было никакой эмоцией, то, что после игры я якобы на эмоциях сказал, — заявил он на YouTube-канале Nobel.

Он добавил, что у него критика РПЛ назрела давным-давно, буквально с первой недели пребывания на карантине. Карпин отметил, что его спрашивали не об игре «Ростова», а о ситуации в целом.

Вот я всё и высказал, — сообщил Карпин.

Как писал NEWS.ru, Валерий Карпин пошутил по поводу обращения главы РПЛ Сергея Прядкина в комитет по этике. Тренер «Ростова» выразил удивление, что у лиги, «оказывается», есть президент, который заботится о её репутации.