Карпин приютил ещё одного экс-спартаковца

Полузащитник Ивелин Попов определился с новым клубом. 31-летний болгарин стал игроком «Ростова».
Соглашение, как сообщает пресс-служба донского клуба, подписано на 2,5 года. Последним клубом Попова был московский «Спартак», который Ивелин покинул в январе. До этого в «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, перешёл Роман Ерёменко — и также из «Спартака».
Ивелин Попов — игрок «Ростова»— Football Club Rostov (@rostovfc) 23 января 2019 г.
Болгарский полузащитник подписал контракт с нашим клубом сроком на 2.5 года.
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Ранее News.ru сообщал, что на Попова претендовал турецкий «Трабзонспор».