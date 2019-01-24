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Карпин приютил ещё одного экс-спартаковца

Football Club Rostov/Twitter

спорт [ версия для печати ]

Полузащитник Ивелин Попов определился с новым клубом. 31-летний болгарин стал игроком «Ростова».

Соглашение, как сообщает пресс-служба донского клуба, подписано на 2,5 года. Последним клубом Попова был московский «Спартак», который Ивелин покинул в январе. До этого в «Ростов», который возглавляет Валерий Карпин, перешёл Роман Ерёменко — и также из «Спартака».

Ранее News.ru сообщал, что на Попова претендовал турецкий «Трабзонспор».


#Ростов #ВалерийКарпин #СпартакМосква #ИвелинПопов
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