Карлсен и Накамура сыграют в финале шахматного онлайн-турнира

В финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational встретятся чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.
Как
Отмечается, что по итогам кругового турнира, в котором принимали участие восемь шахматистов, Дин Лижэнь занял второе место, Карлсен стал третьим. В матче кругового турнира Дин Лижэнь обыграл Карлсена — 3:1.
Как писал NEWS.ru, чемпион мира по шахматам Карлсен впервые проиграл на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational, но остался лидером соревнований по сумме очков. Норвежец уступил голландцу Анишу Гири по итогам четырёх партий.
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