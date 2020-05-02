Карлсен и Накамура сыграют в финале шахматного онлайн-турнира

https://static.news.ru/photo/a3a094ee-8cab-11ea-af03-fa163e074e61_660.jpg Магнус Карлсен Фото: Foto: SCS/Michel Utrecht/Global Look Press

В финале шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational встретятся чемпион мира норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура.

Как сообщает ТАСС, финалисты определились после того, как Карлсен обыграл китайца Дин Лижэня со счетом 2,5:1,5, а Накамура победил в другом полуфинале соотечественника Фабиано Каруану.

Отмечается, что по итогам кругового турнира, в котором принимали участие восемь шахматистов, Дин Лижэнь занял второе место, Карлсен стал третьим. В матче кругового турнира Дин Лижэнь обыграл Карлсена — 3:1.

Как писал NEWS.ru, чемпион мира по шахматам Карлсен впервые проиграл на онлайн-турнире Magnus Carlsen Invitational, но остался лидером соревнований по сумме очков. Норвежец уступил голландцу Анишу Гири по итогам четырёх партий.