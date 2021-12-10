Карлсен досрочно обыграл Непомнящего в чемпионате мира по шахматам

Шахматисты из Норвегии Магнус Карлсен (справа) и России Ян Непомнящий (слева) во время 11-й партии чемпионата мира ФИДЕ по шахматам на площадке всемирной выставки Экспо-2020

Норвежец Магнус Карлсен досрочно обыграл россиянина Яна Непомнящего и в четвёртый раз защитил титул чемпиона мира по шахматам. Встреча проходила в Дубае. Российский шахматист играл белыми фигурами. Об этом сообщает Международная федерация шахмат.

По итогам 11 партий Карлсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5. Изначально спортсмены должны были сыграть 14 партий, однако за три игры до конца победитель был выявлен. Так, на 23-м ходе Непомнящий допустил серьёзную ошибку, а после 50-го хода сдался.

Предполагалось, что сперва шахматисты сыграют с классическим контролем времени — 120 минут на 40 ходов, затем 60 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход начиная с 61-го. Если бы после 14-й партии оказалась ничья, то должен был пройти тайм-брейк, в котором участники должны сыграли бы четыре партии с укороченным контролем времени.

Если же и в этом случае не удалось бы выявить победителя, то пришлось бы играть так называемые блиц и армагеддон — в последнем из них у игрока с белыми шахматами имеется пять минут на партию против четырёх у противника, однако белые фигуры должны победить.

Ранее видео реакции норвежского гроссмейстера чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на ошибку российского шахматиста Яна Непомнящего в девятой партии матча за шахматную корону стало популярным в Сети.