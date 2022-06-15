Карелин рассказал, как развить отечественный спорт на фоне санкций Карелин призвал объединить спортивные чемпионаты Белоруссии и России

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Александр Карелин

Для развития отечественного спорта на фоне антироссийских санкций, надо обратить внимание на детский и школьный спорт, чтобы быть готовыми к конкуренции с зарубежными атлетами, заявил трехкратный победитель Олимпийских игр в соревнованиях по греко-римской борьбе, сенатор РФ Александр Карелин. Он также призвал объединить чемпионаты с Белоруссией в беседе с «Парламентской газетой» ради «расширения селекции».

В первую очередь обратить внимание на внутреннюю селекцию. Подтянуть пробелы в начальной подготовке — это детский, школьный спорт, спорт для всех. И когда нам обратно откроют шлюзы, мы должны быть готовы к конкуренции, — отметил Карелин.

Он напомнил, что россиян исключают из крупных международных турниров со значительными гонорарами. Карелин считает, что это позволит готовить атлетов «на долгую перспективу». По его мнению, сейчас для отечественного спорта наступает «интересное время», когда благодаря научным разработкам и человеческому потенциалу можно заложить условия для создания мировоззренческой базы спорта высших достижений России.

Думаю, нам не надо создавать альтернативных чемпионатов мира или чего-то подобного. В мире, и на Западе в том числе, прекрасно знают и понимают, каков наш потенциал. И обязательно пригласят нас обратно, — резюмировал сенатор.

Ранее Карелин заявил, что Россия обрела право голоса на международной арене, поэтому Запад объявил стране спортивный бойкот, которого не было даже во времена Карибского кризиса. По его мнению, таким образом зарубежные государства хотят «отыграться» за прошлые успехи СССР.