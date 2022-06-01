Карелин объяснил, почему России объявили спортивный бойкот Карелин объяснил спортивный бойкот тем, что Россия обрела «право голоса»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Александр Карелин

Россия обрела право голоса на международной арене, поэтому Запад объявил стране спортивный бойкот, которого не было даже во времена Карибского кризиса, заявил член Совета Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин в беседе с «360». По его мнению, таким образом зарубежные государства хотят «отыграться» за прошлые успехи СССР.

Но это цена изменившегося баланса во всем мире. Если раньше говорили о том, что есть две сверхдержавы — СССР и США, то сейчас пока Китай примеряется к этому определению. Многим не дает покоя то, что Россия обретает право голоса и способность на этой правоте настаивать, — подчеркнул Карелин.

По его мнению, раньше даже самые тяжелые конфликты во время Олимпиады получали исключительно «спортивное развитие». Спортсмены могли свободно соревноваться, а победители получали заслуженные награды. Сейчас, напомнил Карелин, Олимпиада утратила свою автономность.



Ранее Россия и Белоруссия были отстранены от участия в тендере на покупку телевизионных прав на трансляцию Игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026-м и в Лос-Анджелесе в 2028 году. МОК обвинил Россию в нарушении олимпийского перемирия, а Белоруссию — в поддержке действий России. Помимо этого, комитет рекомендовал спортивным организациям и международным спортивным федерациям не разрешать спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.