USD  66.3634 EUR  75.5481
GOLD1,280 $   Brent61.13 $ Bitcoin3,576.73 $
МОСКВА-15°C18:39
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Караваев: Березуцких в «Витессе» до их приезда знали

Василий и Алексей Березуцкие instagram.com/berezutskiy24

Василий и Алексей Березуцкие

спорт [ версия для печати ]

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как проходит адаптация присоединившихся к тренерскому штабу Леонида Слуцкого братьев Василия и Алексея Березуцких.

«Для голландцев это не какие-то русские ноунеймы. Их хорошо знали. Я даже удивился, насколько хорошо», — цитирует его «Советский спорт».

Футболист добавил, что Березуцкие освоили английский язык и говорят не хуже, чем Слуцкий.

Братья перебрались в Голландию в начале января 2019 года. В 2018-м они завершили карьеру футболистов. Защитники известны выступлениями за московский ЦСКА, с которым работал Слуцкий.

Караваев играл за «красно-синих» до 2014 года (он также провёл сезон-2016/17 в «молодёжке» «армейцев»). Последние два сезона защитник выступает за голландский клуб, а до этого он был игроком пражской «Спарты».

Как писал News.ru, лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА.


#футбол #Витесс
самое читаемое
шоу-бизнес
Соседов: Пугачёва не имеет права называться певицей
общество
Захарову поддержали в споре с Чубайсом о бедности россиян


читайте также
спорт 16:39, 22 января 2019
Российский волейболист перебрался в европейский клуб
спорт 16:29, 22 января 2019
Бутырская дала прогноз на будущее Тутберидзе и Медведевой
спорт 16:04, 22 января 2019
Отстранённый за допинг Зубков подал в отставку в ФБР
Лента новостей
спорт 18:38
WADA подтвердило статус соответствия РУСАДА
политика 18:31
Лишение РФ права голоса в ПАСЕ признали неэффективным
общество 18:26
Уволен гендиректор Yota Добрынин
политика 18:18
Путин о переговорах с Абэ: сдвига не произошло
общество 18:16
Киселев оспорит решение суда по иску архитектора своей виллы
Другие новости
спорт 18:38
WADA подтвердило статус соответствия РУСАДА
спорт 18:02
ПСЖ открестился от игрока «Зенита» из-за его дороговизны
спорт 17:42
Радимов рассказал о проблемах Аршавина со здоровьем
спорт 17:29
Черчесов навестил Головина во Франции
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top