Караваев: Березуцких в «Витессе» до их приезда знали

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Василий и Алексей Березуцкие

Защитник голландского «Витесса» Вячеслав Караваев рассказал, как проходит адаптация присоединившихся к тренерскому штабу Леонида Слуцкого братьев Василия и Алексея Березуцких.

«Для голландцев это не какие-то русские ноунеймы. Их хорошо знали. Я даже удивился, насколько хорошо», — цитирует его «Советский спорт».

Футболист добавил, что Березуцкие освоили английский язык и говорят не хуже, чем Слуцкий.

Братья перебрались в Голландию в начале января 2019 года. В 2018-м они завершили карьеру футболистов. Защитники известны выступлениями за московский ЦСКА, с которым работал Слуцкий.

Караваев играл за «красно-синих» до 2014 года (он также провёл сезон-2016/17 в «молодёжке» «армейцев»). Последние два сезона защитник выступает за голландский клуб, а до этого он был игроком пражской «Спарты».

Как писал News.ru, лучший бомбардир РПЛ останется в ЦСКА.