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Капризов отказался считать свою шайбу исторической

Сергей Лантюхов/News.ru

спорт [ версия для печати ]

Автор одной из заброшенных шайб в матче сборных России и Финляндии нападающий Кирилл Капризов отказался называть своё достижение историческим. Россияне победили — 5:0, они стали обладателями «Кубка Первого канала»-2018.

«Да бросьте, какой мой гол исторический? Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного», — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».

Капризов отличился в концовке первого периода. Он открыл счёт в матче.

На хоккее гимн Белоруссии спутали с хитом «Песняров», писал News.ru.


#сборнаяРоссии #хоккей #КубокПервогоканала
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