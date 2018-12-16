Капризов отказался считать свою шайбу исторической

https://news.ru/storage/news/148eb534b353b7b05c0ba227e6a0a062/38079d86-39f7-49b9-ae85-ceb17ce42edc_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Автор одной из заброшенных шайб в матче сборных России и Финляндии нападающий Кирилл Капризов отказался называть своё достижение историческим. Россияне победили — 5:0, они стали обладателями «Кубка Первого канала»-2018.

«Да бросьте, какой мой гол исторический? Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного», — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».

Капризов отличился в концовке первого периода. Он открыл счёт в матче.

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