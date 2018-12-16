Капризов отказался считать свою шайбу исторической

Автор одной из заброшенных шайб в матче сборных России и Финляндии нападающий Кирилл Капризов отказался называть своё достижение историческим. Россияне победили — 5:0, они стали обладателями «Кубка Первого канала»-2018.
«Да бросьте, какой мой гол исторический? Григоренко классно отдал, Елесин перед этим хорошо бросил, ничего необычного», — передаёт его слова «Спорт-Экспресс».
Капризов отличился в концовке первого периода. Он открыл счёт в матче.
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