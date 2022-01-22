«Капризный, нервный, вспыльчивый»: Геннадий Орлов дал оценку Слуцкому

Известный в прошлом комментатор Геннадий Орлов негативно высказался о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. По его мнению, причиной неудач казанского клуба является несдержанность 50-летнего специалиста, сообщает «Спорт-Экпрсесс».

Леонид Слуцкий до сих пор не обрел стабильность и терпение, свойственные опытным тренерам. Он капризный, нервный, вспыльчивый. Чтобы работать успешно, ему нужна «крыша» — в хорошем смысле. Имею в виду авторитетного руководителя, который будет Слуцкого во всем поддерживать. При этом корректно поставит на место, когда тренера заносит, поможет решить проблемы с игроками, если возникло недопонимание, — сказал Орлов.

Также комментатор добавил, что сейчас в «Рубине» слишком много негатива. В качестве примера он привел перевод нападающего Джордже Деспотовича в дублирующий состав.

На данный момент «Рубин» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ. Клуб одержал шесть побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел восемь поражений при отрицательной разнице забитых и пропущенных мячей — 23:27.

Ранее Слуцкий заявил, что не поддерживает идею преклонения игроками колена перед началом матчей. Как рассказалнаставник в интервью YouTube-каналу «Осторожно: Собчак», он против дискриминации и не понимает, почему в случае с Black Lives Matter акцент делается на одной конкретной расе.