Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить Олимпийские игры

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Кандидат в губернаторы Токио лидер партии «Рэйва синсэн гуми» Таро Ямамото заявил, что главным пунктом его программы станет отмена Олимпийских игр, которые должны состояться в городе в 2021 году.

Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады, — цитирует политика ТАСС.

Выборы губернатора Токио пройдут 5 июля.

Международный олимпийский комитет (МОК) и оргкомитет Игр в конце марта сообщили о переносе Олимпиады, которая должна была состояться летом в Токио, с 2020 года на 2021-й из-за пандемии коронавируса.

Ранее председатель оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мори заявлял, что летние Олимпийские игры могут быть отменены, если пандемию не удастся взять под контроль к следующему году.