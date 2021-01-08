Канделаки показала эмоции Губерниева от победы биатлонистов на Кубке мира

https://static.news.ru/photo/77d0d9d6-5358-11eb-b659-fa163e074e61_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась эмоциями спортивного комментатора Дмитрия Губерниева от победы российской команды по биатлону на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Канделаки опубликовала видеозапись в своём Telegram-канале.

ЭТО ПОБЕДААААААА! Эмоции Губерниева из Оберхофа слышала вся страна, — подписала сообщение Канделаки.

Российская сборная по биатлону в воскресенье победила в смешанной эстафете, преодолев дистанцию в 4 по 6 километров за 68 минут и 21 секунду. В составе российской команды были Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Россияне использовали 7 дополнительных патронов. Главный тренер Валерий Польховский считает, что россияне победили благодаря грамотной стратегии.

Как писал NEWS.ru, пятый этап Кубка мира по биатлону прервал затянувшуюся до 43 гонок безмедальную засуху российских биатлонистов. Вчерашние неудачники внезапно исправили все свои бесконечные ошибки, вылечили все болячки и пробежали так, будто в последний раз в жизни. Норвежцам, французам и немцам оставалось только молча аплодировать.