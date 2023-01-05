Канчельскис заявил, что все матчи сборной России на ЧМ-2018 были куплены

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Андрей Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис заявил, что все матчи сборной России на чемпионате мира по футболу 2018 года были куплены. В разговоре с «Матч ТВ» он объяснил свою точку зрения подбором соперников для российских футболистов. По мнению Канчельскиса, сборную РФ буквально «тянули за уши».

Все игры купили. Вы что, не знаете об этом? Мы играли домашний чемпионат мира. На ЧМ нас за уши тянули. <...> Плюс с кем мы там играли? С Уругваем, который нас вынес. С испанцами, которые непонятно играли. Это очень странная игра была. Поверьте, со временем эта пена выйдет наружу, — высказался Канчельскис.

По словам бывшего футболиста, подобные истории происходят со сборными, принимающими чемпионаты мира. В качестве примера он привел матч сборной Южной Кореи против Италии на ЧМ 2002 года. Та встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейского коллектива.

То же самое, как Корея и Япония, когда убивали итальянцев, вынесли их вообще, — отметил Канчельскис.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Аргентины стала победителем турнира. По ходу встречи Лионель Месси вошел в топ-5 лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира, забив 12-й мяч в финальном матче против национальной команды Франции. По данному показателю он сравнялся с легендой сборной Бразилии футболистом Пеле.