Канадская чемпионка потребовала препятствовать переходам россиян Дюамель потребовала от ISU не допускать переход российских фигуристов

Фото: Wang Lili/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Международному союзу конькобежцев (ISU) необходимо препятствовать переходам российских фигуристов в другие сборные, такое мнение на странице в соцсети Twitter (X) высказала олимпийская чемпионка в командном турнире из Канады Меган Дюамель. Она уверена, что, если спортсмены не тренируются в другой стране, они продолжают поддерживать программу в России.

Я считаю, что ISU должна предпринимать попытки по предотвращению перехода любого россиянина, если только он не тренируется в другой стране. В противном случае они продолжают поддерживать спонсируемую государством программу в России, — заявила Дюамель.

Канадка победила в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2018 года, прошедших в Пхенчхане. Она завоевала бронзу парного катания в паре с Эриком Рэдфордом.

Ранее СМИ сообщали, что российские фигуристы Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона начнут представлять Узбекистан. Атлеты уже подали необходимые документы для перехода.

До этого заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала возможный переход российских фигуристов в сборную США потерей для отечественного спорта. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что Аннабель Морозова и Игорь Еременко перейдут в американскую сборную.