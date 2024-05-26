Канада потеряла титул чемпиона мира по хоккею Сборная Канады по хоккею проиграла Швейцарии в полуфинале чемпионата мира

Сборная Канады проиграла Швейцарии в серии буллитов в полуфинале чемпионата мира в Праге и не попала в финал турнира. Встреча завершилась со счетом 3:2, следует из турнирной таблицы Международной федерации хоккея (IIHF).

От команды Швейцарии шайбы забили Кевин Фиала (16-я минута) и Нино Нидеррайтер (18), а решающую забросил Свен Андригетто. В сборной Канады отличились Брендон Танев (35) и Джон Таварес (58). Теперь команде предстоит сразиться за бронзовую медаль в матче со Швецией. Швейцария в финале сыграет с хоккеистами из Чехии.

IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров из-за ситуации на Украине. Председатель Федерации хоккея Швеции Андерс Ларссон заявил, что команду РФ следует и дальше не пускать на соревнования. При этом он выразил уверенность, что королевство является сильным игроком в международном хоккее и имеет «довольно хорошую позицию».