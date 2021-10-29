Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде

Российская фигуристка Камила Валиева, выступающая под руководством Этери Тутберидзе, выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде. За свой прокат россиянка получила 84,19 балла.
На промежуточной второй строчке расположилась ученица Алексея Мишина Елизавета Туктамышева. Она набрала 81,24 балла. Замкнула тройку лидеров Алёна Косторная. Ученица Тутберидзе получила за короткую программу 75,58 балла.
Произвольная программа у женщин на Гран-при Канады состоится 31 октября в 05:30 мск.
Ранее сообщалось, что Валиева выиграла турнир Finlandia Trophy. На турнире в Финляндии спортсменка установила два мировых рекорда.