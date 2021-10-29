Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при в Канаде

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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы РФ Светлана Журова, комментируя победу сборной России в групповом многоборье на чемпионате мира по художественной гимнастике, отметила, что к российским спортсменам всегда будет особенное отношение. Её слова приводит Sport24.

Наши девочки молодцы, очень за них рада. Сегодня победили в очень тяжёлой борьбе. Справедливость восторжествовала! Наконец наша команда завоевала те медали, которые заслуживает. Слава богу, что судьи в этот раз...