Камил Гаджиев: за Александром Волковым водится один грешок

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев признался, что нравится то, как развивается карьера российского тяжеловеса Александра Волкова в UFC. Однако функционер выразил одну претензию к спортсмену. По его словам, Волков постоянно проигрывает свои самые важные поединки.
Мне нравится Саня, что он закрепился в лиге. О нём часто говорят, что он мог бы подраться за пояс чемпиона UFC. Не факт, что реально смог бы, но он всё время находится в топах. Я рад, что Саня постоянно на слуху. У России есть свой тяж, карьера которого находится в стабильном положении. Сане надо оформить пару нокаутов. Но, к сожалению, Волков проигрывает свои самые важные поединки. За ним есть такой грешок, — сказал Гаджиев корреспонденту NEWS.ru.
Ранее Александр Волков победил польского спортсмена Марчина Тыбуру на турнире UFC 267. Сейчас россиянин готовится к поединку с британцем Томом Аспиналлом. Встреча запланирована на 19 марта 2022 года.