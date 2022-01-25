Камил Гаджиев: за Александром Волковым водится один грешок

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Тренер сборной Норвегии Арильд Морсен в понедельник сдал положительный тест на COVID-19. В результате был отложен вылет всей мужской сборной Норвегии по лыжным гонкам. Норвежская команда отправится на Олимпийские игры в Пекин 31 января вместо 27, сообщает NRK.

Издание не уточняет, будут ли применены аналогичные санкции к женской команде. Однако известно, что была отменена пресс-конференция лыжников, которая была запланирована на вторник по видеосвязи. На данный момент вылет в...