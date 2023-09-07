«Какой Париж?! Мы туда не едем»: российский паралимпиец об Играх 2024 года Паралимпиец Федяев исключил возможность участия россиян в Паралимпиаде-2024

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Роман Федяев

Чемпион мира по фехтованию на колясках Роман Федяев, потерявший ногу на горнолыжном спуске, предположил в разговоре с NEWS.ru, что российские паралимпийцы не поедут на Паралимпийские игры-2024 в Париж. Он назвал Международный паралимпийский комитет клубом по интересам, принадлежащим британцам.

Какой Париж?! Давайте хотя бы о Лос-Анджелесе-2028 поговорим! Правда, я к тому времени уже карьеру завершу. Но в Париж мы не едем. Нет никаких шансов. Я не знаю, что должно случиться, чтобы нас туда допустили, — сказал Федяев.

По его словам, сейчас единственные соревнования по фехтованию, куда допущены россияне — это Чемпионат России и Кубок России. Есть еще международный турнир с белорусами. Паралимпийское фехтование полностью подчинено МПК, поэтому россиян никуда не пускают.

Федяев также объяснил причины, по которым риторика МПК отличается особой радикальностью по сравнению с МОК. В Международном олимпийском комитете придумали критерии, согласно которым российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде в нейтральном статусе, а МПК не допускает никого.

Насколько я знаю, в том числе от президента нашей Федерации и старшего тренера, МПК — это частная контора. Если МОК — международная организация, то МПК — клуб по интересам, принадлежащий британцам. Они имеют право нас полностью отстранить, ведь это их личный клуб. И одно из условий вхождения в него, невозможность подать в суд, — сказал Федяев.

Депутат Госдумы Светлана Журова ранее заявила, что российские паралимпийцы больше всех не угодили странам Запада, потому что в РФ вдвойне гордятся их успехами. Так она прокомментировала намерение Международного паралимпийского комитета навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации.