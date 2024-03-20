«Какой цинизм»: Собчак раскритиковала слова Канделаки о смерти Уткина Собчак назвала цинизмом слова Канделаки после смерти Уткина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ксения Собчак

Журналист Ксения Собчак назвала цинизмом слова генерального продюсера «Матч ТВ» Тины Канделаки о смерти спортивного комментатора Василия Уткина, заявившей, что он многое не успел сделать. Собчак напомнила в своем Telegram-канале, что Уткин больше всех винил Канделаки в развале дела всей его жизни.

Какой цинизм. Не перестаю удивляться. При личном общении не было человека, которого Уткин обвинял бы больше в развале канала и личной мести ему, чем Тину Канделаки. Лишить всего, развалить дело, которым он жил, а после этого писать слезливые письма. Узнаю почерк, — написала она.

До этого Канделаки, говоря о смерти Уткина, заявила, что комментатор был одним из самых лучших в своем деле, но остался один, в том числе из-за своего человеческого и интеллектуального одиночества. Она добавила, что Уткин слишком рано ушел из жизни, ведь он должен был сделать гораздо больше.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Василий Уткин страдал сильной одышкой в течение трех дней, предшествовавших его смерти. По данным канала, комментатор жаловался на это врачам, приехавшим к нему на вызов. Также уточняется, что 19 марта он обратился к медикам с жалобами на сухость во рту и сбитое дыхание. Предварительной причиной смерти Уткина стала тромбоэмболия легочной артерии.