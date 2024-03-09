«Какая же дура»: Уткин оскорбил Вяльбе после скандала в Сочи Уткин оскорбил Вяльбе после слов о завале спортсменок в Сочи

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Василий Уткин

Спортивный комментатор Василий Уткин раскритиковал президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе за слова после массового завала на зимней Спартакиаде в Сочи. В своем Telegram-канале он назвал ее «дурой».

Да ей нельзя доверить пятилетку в сортир отвести, а она сборными руководит, — написал он.

О происшествии в Сочи стало известно 8 марта. Гонка состоялась в селе Эстосадок. Сообщалось, что во время старта лыжниц произошел массовый завал спортсменок, в результате гонку не смогли завершить 14 участниц забега. Многие из них получили повреждения, некоторые — серьёзные травмы. На данный момент одна лыжница остается в больнице. У нее травма головы. Комментатор Губерниев назвал произошедшее преступлением.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что изначально не было никаких причин для переноса гонки. Она объяснила, что соревнования переносят в случае, если появляется какая-либо опасность, но ее не было. Комментируя произошедшее, Вяльбе заявила, что уровень этих спортсменок «очень низкий» и они оказались «не готовы к такой трассе».