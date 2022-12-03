Как в столице открылся турнир по фехтованию «Московская сабля»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Турнир по фехтованию «Московская сабля»

Во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой стартовал 45-й по счету турнир по фехтованию «Московская сабля 2022». В соревнованиях принимают участие лучшие саблисты и саблистки России и Белоруссии, среди них чемпионки Олимпийских игр Софья Великая, София Позднякова, Яна Егорян и Ольга Никитина, а также чемпионы мира и Европы Вениамин Решетников, Камиль Ибрагимов и Дмитрий Даниленко.

В первый день соревнований победу в женском личном первенстве одержала двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян. В финале она взяла верх над победительницей первенств мира и Европы среди юниоров Евгенией Подпасковой со счетом 15:11.

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