«Как в каком-то детективе»: Веснина о возвращении медалей с извинениями

Теннисистка Елена Веснина, которой воры вернули спортивные награды, рассказала NEWS.ru, что поначалу не могла поверить в произошедшее и чувствовала себя как в каком-то детективе.

Я не могла поверить, как таковых медалей я не видела, позвонили оперативники, сообщили, что забрали их на биологическую экспертизу. Я не могла поверить, это как в каком-то фильме, детективе, чувствуешь себя участником таких событий, тем более вернули спустя чуть больше месяца. Я уже не надеялась ни на что, — рассказала Веснина.

Медали вместе с коробкой конфет и запиской с извинениями привёз курьер к КПП посёлка, где проживает спортсменка. Она пока не получила награды, поскольку они находятся у силовиков. Записку девушка также не видела.

Веснину ограбили 12 сентября. Злоумышленник проник к ней в дом и, помимо медалей, похитил драгоценности спортсменки.

Теннисистка выиграла золотую медаль на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в парном разряде в 2016 году. В этом году она стала серебряным призёром Олимпийских игр в Токио в миксте.