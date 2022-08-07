В подмосковном Алабино состоялся самый масштабный забег с препятствиями в России «Гонка Героев», где каждый мог «выбежать» из своей зоны комфорта. Проект, объединивший сотни тысяч участников по всей стране, предлагает всем желающим попробовать свои силы на полосе, разработанной профессиональными инженерами и опытными инструкторами.