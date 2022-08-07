В подмосковном Алабино состоялся самый масштабный забег с препятствиями в России «Гонка Героев», где каждый мог «выбежать» из своей зоны комфорта. Проект, объединивший сотни тысяч участников по всей стране, предлагает всем желающим попробовать свои силы на полосе, разработанной профессиональными инженерами и опытными инструкторами.

Как указывают организаторы мероприятия, участники мероприятия остаются «по колено в грязи и по уши в восторге».

Следующая остановка забега в России — Челябинск.

Соревнование сотен россиян показывает в фотоматериале NEWS.ru.

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев»

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники военно-спортивной игры «Гонка героев» во время прохождения полосы препятствий