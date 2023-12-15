Как не сломать ногу на коньках или «ватрушке»: правила безопасного катания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С приходом зимы многие россияне начинают кататься на коньках, лыжах и сноуборде, спускаются с горок на ватрушках, санках или ледянках. Чтобы такие развлечения не привели к травмам, важно соблюдать несколько правил безопасности. Подробности — в материале NEWS.ru.

Почему катание на «ватрушках» может привести к серьезным травмам

Одним из наиболее опасных зимних развлечений считается катание на «ватрушках» (тюбингах). Это надувной круг, предназначенный для спуска с горок. «Ватрушками» практически невозможно управлять, поэтому они часто переворачиваются, врезаются в препятствия, в том числе в людей. Катание на тюбинге может привести к ушибам, переломам и растяжениям.

«„Ватрушки“, или тюбинг, могут ошибочно казаться безопасными и легкими в управлении, однако это не так. В первую очередь потому, что не могут обеспечить контролируемый спуск. Кроме того, из-за своего небольшого веса „ватрушка“ может развивать очень большую скорость», — рассказал NEWS.ru главный внештатный детский травматолог Минздрава Московской области Александр Григорьев.

Помимо этого, люди часто спускаются на «ватрушках» с горок в местах, где это запрещено. В оборудованных зонах есть специальные трассы для катания, работники четко следят, чтобы в момент спуска ехал только один тюбинг. Допустимый уклон — не более 20 градусов, горка должна быть в форме желоба, без резких перепадов рельефа и с бортиками по бокам. Необходимо, чтобы границы трассы были огорожены сеткой. Если кататься в других локациях, это увеличивает риск травм.

«Когда человек теряет ориентир, у него нарушается координация и возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника. Еще варианты травм — это сотрясение мозга, переломы конечностей, перелом костей таза», — рассказали в Следственном управлении СКР по Ленобласти.

Стоит помнить, что не нужно связывать «ватрушки» между собой, кататься лежа на спине или на животе. Такие эксперименты могут привести к серьезным травмам.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем можно заменить на горке «ватрушку»

Вместо опасных и неуправляемых «ватрушек» можно выбрать другие способы катания с горок. Самый дешевый из них — обычная пластмассовая ледянка. Она предназначена для одиночного спуска по ледяным и накатанным снежным склонам. Важно помнить, что ледянка в форме тарелки становится неуправляемой, если сесть в нее с ногами.

Традиционные санки отлично подходят для любых снежных склонов. Как говорится в инструкции по катанию с горок городского экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования города Москвы, ими можно управлять, тормозить ногами и в случае опасности или препятствия впереди завалиться на бок. Важно учитывать, что при этом маневре поблизости не должно быть торчащих веток или крупных кусков льда, из-за которых можно получить травму.

Вместо санок можно выбрать снегокат. У него есть руль, что позволяет управлять им, но при большой скорости очень трудно остановиться, так как тормоза расположены спереди. Рекомендуется осторожно ехать с горки, чтобы не перевернуться, и не кататься вдвоем.

Как не получить травму на катке

Многие предпочитают зимой проводить время на катке, который можно найти почти в любом районе города. На крупных площадках работает прокат коньков, можно заточить вашу пару и взять специальное защитное оборудование для начинающих. Главное помнить, что нужно внимательно подбирать коньки. Это касается и своей, и прокатной обуви.

«Коньки, особенно чужие, прокатные, должны быть вашего размера, хорошо зашнурованы, так как фиксация голеностопного сустава при катании на коньках крайне важна. Это позволяет в значительной степени избежать травмы», — объяснил NEWS.ru травматолог-ортопед Максим Саутин.

Во время посещения катка следует помнить о нескольких правилах. Во-первых, на льду можно двигаться в определенном направлении, чаще всего против часовой стрелки. Не стоит ехать слишком быстро — для сеансов скоростного катания обычно выделяется отдельное время. Если на одном из коньков развязался шнурок, не нужно останавливаться и завязывать его в том месте, где вы это обнаружили. Кто-то из катающихся рядом может не заметить вас, что приведет к возможным травмам обоих. Рекомендуется аккуратно отъехать к бортику и завязать шнурок там. Если начали терять равновесие, постарайтесь упасть на бок или руки. При приземлении на спину можно сильно удариться затылком об лед.

«Если же падения не удалось избежать, при малейших сомнениях относительно травмы лучше обратиться к травматологу или кистевому хирургу, если вы упали на разогнутую кисть», — подчеркнул Саутин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чем опасны другие зимние развлечения

Зимой также можно покататься на лыжах по лесу или с горы и попробовать спуск на сноуборде. Если вы двигаетесь по ровной местности, риск получить травму невелик. На горнолыжном курорте, наоборот, надо быть максимально внимательными во время катания.

С точки зрения кандидата в мастера спорта по горным лыжам и чемпиона Пермского края Анастасии Плетневой, опасность может вызывать не только сам спуск, но и вес или неудобство экипировки. Самое главное правило поведения на склоне, неважно, катаетесь вы на сноуборде или горных лыжах, это выбирать трассы в зависимости от уровня вашего катания и уважительно относиться к другим катающимся.

«Если вы находитесь выше по склону, то можете следить за обстановкой и предотвратить столкновение. А если вы только начинаете осваивать катание с гор, стоит взять инструктора, который поможет сделать первые шаги и уверенно почувствовать себя на сноуборде или лыжах», — считает Плетнева.

Если вы не любите кататься на лыжах или коньках, можно занять себя лепкой снеговика или игрой в снежки. Но главное, не забывать о безопасности.

Читайте также:

Травматолог объяснил опасность катания на «ватрушках» для детей

В Госдуме предложили ограничить места катания на тюбинге

В Следкоме рассказали о самых частых травмах при катании на «ватрушках»

Первоклассники из Петербурга попали в больницу после катания на тюбинге

Одиннадцатилетняя девочка с Алтая погибла, катаясь на «ватрушке»