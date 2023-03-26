«Как красная девица»: ветеран «Спартака» о критике Матыцина в адрес Карпина Ветеран «Спартака» Кавазашвили поддержал Матыцина, раскритиковавшего Карпина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Матыцин

Критика министра спорта РФ Олега Матыцина в адрес главного тренера сборной России Валерия Карпина справедлива, но сейчас вопрос о его отставке не стоит, заявил NEWS.ru экс-вратарь сборной СССР и ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили. Он напомнил, что Карпину дали полный карт-бланш при формировании состава и наставник имеет полную поддержку со стороны Российского футбольного союза (РФС). В то же время Кавазашвили отметил, что тренер не должен так отвечать на вопросы журналистов.

Раз Карпину предложили, значит, в него верили и хотели от него получить результат, дающий право называть сборную России сильной командой, но обстоятельства сложились так, что он не сумел добиться успеха, но его же никто не снимает. С ним продолжаются контрактные обязательства. Вопрос об отставке задают только журналисты. Находясь на его месте, я бы на этот вопрос журналиста встал бы и ушел, не ответив. А он говорит, я не знаю, и ведет себя как барышня. Нельзя так делать, хотя я к нему прекрасно отношусь, но сегодня он должен держать удар со всех сторон, — отметил Кавазашвили.

Ветеран «Спартака» отметил, что у Карпина есть два-три года, чтобы «переделать весь российский футбол». По мнению Кавазашвили, на сегодняшний момент уровень российской сборной является средним и только два-три игрока близки к высокому европейскому стандарту.

И об этом надо думать Карпину, чтобы на ближайшие годы сделать сильную сборную. Однако сегодня Карпин является единственным тренером, которому доверяют эту задачу. Но если он все время будет отвечать как красная девица, это плохой знак и плохой пример для тренера национальной команды, — сказал Кавазашвили.

Ранее Карпин на пресс-конференции перед игрой с командой Ирака рассказал журналистам, что не держится за место в национальной команде. В ответ Матыцин заявил, что главный тренер сборной России по футболу является авторитетом для игроков и моделью достойного поведения, выражение безразличия является «дорогой в никуда».