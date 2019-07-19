https://static.news.ru/photo/e644b10e-aa98-11e9-9244-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Кафельников Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press

Олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников прокомментировал интервью российского хоккеиста Артемия Панарина. По мнению самого титулованного теннисиста в российской истории, слова игрока из НХЛ о президенте РФ Владимире Путине не должны оставить без внимания патриоты страны.

Кафельников разместил в Twitter сообщение, сопроводив его весёлыми смайликами. Оно собрало 1,4 тысячи лайков.

Жду огненных комментариев от патриотов России господ Соловьёва, Гаспарян, Малосолова и прочих в адрес «агента» госдепа Панарина и его интервью, — написал теннисист.

Жду огненных комментариев от патриотов России господ Соловьева,Гаспарян,Малосолова и прочих в адрес "агента" Госдепа Панарина и его интервью — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 18 июля 2019 г.

Он добавил в комментариях на реплику одного из подписчиков, что «Панарин — правильный парень».

Ранее News.ru сообщал, что хоккеист, выступающий за клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», поделился своим мнением о президенте РФ. По словам Панарина, «в законе мы особо не выросли» за то время, что Путин находится у власти. «Футболистов только бедных наказали».