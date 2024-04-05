Кафельников осудил назвавшего теннисистов «командой иноагентов» Позднякова Евгений Кафельников: пусть слова Позднякова о теннисистах будут на его совести

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Евгений Кафельников

Олимпийский чемпион по теннису и бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников осудил слова президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова о том, что российские теннисисты, которые собираются участвовать в Олимпиаде в Париже, являются «командой иноагентов». По его мнению, это высказывание должно остаться на совести Позднякова.

Я единственное могу сказать — пусть эти слова будут на его совести. Все. Мне больше нечего сказать, — сказал Кафельников.

Ранее Ирина Винер заявила, что российские атлеты, которые поедут на летние Олимпийские игры в Париж без флага и гимна, будут командой бомжей. По ее мнению, выступления в нейтральном статусе являются унизительными. Глава ВФХГ сравнила с похоронным маршем музыку, которую включают спортсменам вместо гимна. В свою очередь российский теннисист Даниил Медведев признался, что с удовольствием поедет на соревнования, а каждый имеет право на собственное мнение относительно участия в Играх.

Поздняков заявил, что поддерживает позицию Винер, но не согласен с ее определением спортсменов как «команда бомжей». Теннисистов, выразивших желание выступить на Играх, он назвал «командой иноагентов», подчеркнув, что те большую часть времени живут за рубежом, там же зарабатывают деньги и одновременно осуждают политику своей страны и СВО.