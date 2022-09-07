Кафельников оценил шансы Хачанова на выход в финал US Open Глава ФТР Кафельников: Хачанов имеет все шансы выйти в финал US Open

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов

Российский теннисист Карен Хачанов имеет все шансы на выход в финал Открытого чемпионата США (US Open), вопрос только в том, как он их реализует, заявил NEWS.ru вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Евгений Кафельников. Хачанов вышел в полуфинал турнира «Большого шлема», обыграв в четвертьфинале австралийца Ника Кирьоса в пяти сетах со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

Шансы есть всегда, вопрос только в том, как он ими воспользуется, как их реализует. Все зависит от него, — считает Кафельников.

Он считает, что высокую вероятность продолжить двигаться по сетке турнира имеет и другой россиянин – Андрей Рублев, которому предстоит четвертьфинальный матч против американца Фрэнсиса Тиафо. Кафельников выразил надежду, что Рублев одолеет своего соперника и пройдет дальше.

Хачанов вышел в полуфинал турнира «Большого шлема» впервые в карьере, он сыграет с седьмой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом.

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