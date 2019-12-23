https://static.news.ru/photo/54da07b2-25ab-11ea-a7aa-fa163e074e61_660.jpg Александр Емельяненко Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил об уверенности в своей победе в бою против Александра Емельяненко.

Раз так все хотят — выберем, я занимаюсь спортом и не сомневаюсь, что выиграю, проиграть точно не хочу. Мы с ним созванивались, он только что мне звонил, мы договорились, что переговорим по этому поводу, посмотрим, о чём договоримся, — цитирует ТАСС лидера Чечни.

Кадыров отметил, что одержать победу ему помогут ежедневные тренировки. По словам главы Чечни, он каждый день пробегает от 15 до 17 км, а раз в неделю преодолевает дистанцию в 20–40 км.

NEWS.ru писал, что 21 декабря 2019 года Рамзан Кадыров бросил вызов бойцу смешанного стиля (ММА) в своём Instagram-аккаунте.

Александр Емельяненко, со своей стороны, ответил на вызов чеченского лидера. Боец разместил репост записи с обращением регионального руководителя в Instagram. Он также подчеркнул, что флешмоб «вызови Емельяненко на бой» добрался и до Кадырова.