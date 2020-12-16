Кадыров потроллил «Матч ТВ» из-за вопроса Путину о Дзюбе

https://static.news.ru/photo/a85eef7a-4070-11eb-b908-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров иронически отреагировал на вопрос журналистки телеканала «Матч ТВ» Ольги Богословской, который она задала президенту РФ Владимиру Путину на большой пресс-конференции. Она спросила Путина о скандальной истории вокруг футболиста «Зенита» и сборной России Артёма Дзюбы.

Вопрос Богословской не касался непосредственно ситуации, в которую попал игрок — она была приведена как пример. Журналистка и известная в прошлом спортсменка поинтересовалась мнением Путина о том, должны ли подобные ситуации влиять на профессиональную жизнь. По её мнению, такое может случиться с кем угодно. Кадыров счёл вопрос неуместным.

Самый необходимый, нужный, важный, главный, ценный для государства, для спорта, для спортсменов, для спортивного канала «Матч ТВ» на пресс-конференции был вопрос про Дзюбу. Вот как некоторые журналисты беспокоятся за спорт, — написал глава ЧР в Telegram-канале, сопроводив пост смеющимся смайликом.

Путин, отвечая на вопрос, заметил, что влезать в чужую частную жизнь является делом недостойным. А для Дзюбы как для публичного человека эта история станет уроком — как и для других известных людей. Президент уточнил, что подобные вещи не должны влиять на профессиональную деятельность. Путин также признался, что не смотрел скандальное видео.

В начале ноября в Интернете появилось видео, которое Дзюба снял на свой телефон. В этом ролике футболист занимается самоудвлетворением. После этого он был временно отлучён от сборной России — по словам главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, это было сделано для того, чтобы все могли «остыть».

Как ранее писал NEWS.ru, на пресс-конференции Путин ответил на вопрос о санкциях Запада в адрес Кадырова. Президент заявил, что глава ЧР действует в интересах своего народа и всей России.